Против экс-генсека Совета Европы начали расследование из-за упоминания в файлах Эпштейна

В Норвегии начали разбирательство в отношении бывшего генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда по подозрению в коррупции. Об этом сообщило норвежское Управление по борьбе с коррупцией. Решение о расследовании полиция Норвегии приняла на основании информации из досье Эпштейна.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд

Фото: TT News Agency / Jonas Ekstromer / Reuters Экс-генсек Совета Европы Турбьёрн Ягланд

«Мы считаем, что есть разумные основания для разбирательства, поскольку в период, охватываемый опубликованными документами, он занимал должности председателя Нобелевского комитета и генерального секретаря Совета Европы», — заявил директор ведомства.

По информации норвежских правоохранителей, во время пребывания в должностях господину Ягланд дарили подарки, давали займы и оплачивали дорогостоящие поездки. Упоминания об этих фактах есть в опубликованных файлах Эпштейна. В управлении отметили, что обратились в норвежский МИД с просьбой принять снять с господина Ягланда иммунитет, которым он обладает как бывший глава международной организации..

Норвежский политик Турбьёрн Ягланд занимал пост генерального секретаря Совета Европы с 2009-го по 2019 год. С 2009-го по 2015 год он также возглавлял Норвежский Нобелевский комитет. Кроме того, в 1996-1997 годах господин Ягланд занимал пост премьер-министр Норвегии, а в 2000-2001 годах — главы норвежского МИД.

В конце января Минюст США опубликовал свыше 3,5 млн страниц документов, более 2 тыс. видеороликов и около 180 тыс. изображений по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. Опубликованные файлы вызвали скандал в Великобритании. Данные указывают, что бывший посол страны в США, лейборист Питер Мандельсон, мог передавать финансисту, осужденному за преступления сексуального характера, конфиденциальную информацию о работе правительства.