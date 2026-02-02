«"Моссаду" выгодно усиливать давление на Трампа»

Публикация документов из так называемого дела Эпштейна продолжает обсуждаться мировыми медиа. Перебрав имена собеседников и друзей экс-финансиста, комментаторы переходят к более общим моментам. Кто-то сокрушается, что участникам дела Эпштейна, похоже, было наплевать на репутацию своего приятеля. Кто-то радуется, обнаружив в материалах своих геополитических противников. В Иране же и вовсе видят во всей этой истории «руку "Моссада"».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

Фото: Marko Djurica / Reuters Джеффри Эпштейн и Дональд Трамп

Фото: Marko Djurica / Reuters

Никаких опасений по поводу контактов с Эпштейном

Одно эти документы показывают четко: ни один человек из всех упомянутых в документах не испытывал никаких угрызений совести по поводу своих контактов с Эпштейном… Более того, заверения в том, будто они ничего не знали о деятельности Эпштейна, начинают давать трещину, если посмотреть на время: большая часть общения с Эпштейном происходила уже после того, как в 2008 году он был осужден за сексуальные преступления. Конечно, никто не любит сознаваться в личной переписке с тем, кто осужден за такие преступления. Но это выглядит как попытка оправдания и сокрытия правды. Даже если Минюст не захочет публиковать другие файлы, дело еще далеко не закончено.

Новая порция из 3 млн страниц раскрывает связи Эпштейна с ведущими бизнесменами и политиками; Илон Маск, Билл Гейтс и другие отрицают свою причастность

Дело Эпштейна все больше становится партийным политическим инструментом, а критики отмечают, что избирательная публикация документов вряд ли будет иметь крупные политические последствия прямо сейчас… Хотя файлы Эпштейна могут укрепить общественное мнение о существовании в США системной коррупции, практическое политическое влияние этих файлов, как ожидается, будет ограниченным. Особенно учитывая, что Эпштейн уже умер, а ключевые детали проверить будет трудно.

Трамповская башня лжи: файлы Эпштейна приоткрывают завесу тайны

Время публикации последней порции файлов Эпштейна, возможно, не является политически нейтральным... «Моссаду» выгодно усиливать давление на Трампа в момент его личной и политической уязвимости... Появление имени Трампа в очередной раз в документах Эпштейна... служит рычагом, подталкивающим к конфронтации с Ираном как к способу отвлечь внимание от разрушительного скандала.

Файлы Эпштейна раскрывают компрометирующие секреты глобальной элиты

Если когда-либо и существовали документы, свидетельствующие о грязных делишках мировой элиты, то это файлы Эпштейна. От Дональда Трампа до Билла Клинтона и даже ультрарелигиозного премьер-министра Индии Нарендры Моди, мало кто из политической и социальной элиты остался незатронутым сетью опального финансиста... Электронные письма и текстовые сообщения в документах раскрывают ранее неизвестные попытки осужденного финансиста оказывать влияние на индийские политические круги, включая прямое взаимодействие с высокопоставленным лидером националистической партии Моди.

Подготовила Алена Миклашевская