Пострадавшим после атаки БПЛА в Темрюкском районе оказывают медпомощь

Пострадавшим в поселке Волна Темрюкского района в результате ночной атаки украинских БПЛА медики оказывают помощь. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

По данным регионального минздрава, состояние пострадавших – средней степени тяжести, жизни раненных ничто не угрожает. Пациенты получают медицинскую помощь в полном объеме, говорится в сообщении.

Напомним, Краснодарский край ночью 15 февраля подвергся массированной атаке ВСУ, которую военные отражали с позднего вечера и в течение всей ночи. По словам губернатора Вениамина Кондратьева, самая сложная ситуация сложилась в поселке Волна Темрюкского района, где в результате атаки повреждения получили резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. С ранениями были госпитализированы два человека, медики им оказывают необходимую помощь.

Андрей Николаев