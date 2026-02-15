Средства ПВО в ночь на 15 февраля уничтожили 68 БПЛА, в том числе над Кубанью

В течение минувшей ночи с 23.00 14 февраля до 7.00 15 февраля дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 68 украинских беспилотников самолетного типа над акваторией Азовского моря, в небе над Краснодарским краем, Крымом, акваторией Черного моря. А также над территорией Курской области и Ставрополья. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Минобороны России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ранее глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке региона киевским режимом. Атаку отражали с позднего вечера и в течение всей ночи.

По предварительным данным, с ранениями были госпитализированы два человека, медработники оказывают им всю необходимую помощь.

В поселке Волна Темрюкского района в результате атаки ВСУ повреждены резервуар с нефтепродуктами, склад и терминалы. В Сочи в результате отражения атаки поврежден частный дом — там выбило окна и задело систему отопления. В селе Юровка под Анапой повреждена котельная.

Как ранее писал «Ъ-Кубань», в период с 20:00 до 23:00 14 февраля дежурными средствами над Краснодарским краем были уничтожены 23 беспилотника. Еще 29 дронов были сбиты над акваторией Азовского моря, три беспилотника перехватили над Черным морем.

Андрей Николаев