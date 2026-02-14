В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил глава города Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Мэр рекомендовал жителям и гостям курорта не подходить к окнам и укрыться в комнате, окна которой не выходят на сторону моря. Также в качестве укрытия можно использовать помещения без окон (коридор, ванная, туалет, кладовая).

Тем, кто находится на улице, Андрей Прошунин рекомендовал укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Для укрытия можно использовать подвалы, цоколи, тоннели, подземные переходы и парковки.

Использовать автомобиль в качестве укрытия и прятаться у стен многоквартирных домов — небезопасно, добавил глава Сочи.

«Если вы стали очевидцем происходящего, воздержитесь от съемки и публикации в соцсетях: работы ПВО, БПЛА и их обломков, работы специальных и оперативных служб, средств защиты объектов атаки»,— написал мэр.

Дмитрий Холодный