Главные новости за 14 февраля. Кавказ

В Каспийске назначили нового председателя имамов. Им стал Абдулахаджи Хидирбеков.

По итогам января республика Дагестан оказалось антилидером по числу аварий на железнодорожных переездах. Всего за указанный период произошло пять ДТП. В них погибли два человека, еще трое получили травмы. На Дагестан пришлось две аварии. В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Чечне произошло по одному ДТП.

В Хасавюртовском районном суде вынесли приговор участнику вооруженной банды. Фигуранта признали виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК РФ).

В 2025 году около 1,4 млрд руб. взыскали с нарушителей ПДД в Кабардино-Балкарии. По итогам прошлого года в регионе зафиксировали 2,4 млн таких нарушений, вынесли 1,6 млн постановлений на сумму около 1,8 млрд руб. Всего в 2025 году взыскали почти 1,4 млрд руб. штрафов. Не взыскано порядка 281 млн руб.

В Кочубеевском округе Ставропольского края 55-летняя велосипедистка пострадала в ДТП. Авария случилась вечером 13 февраля на автодороге «Усть-Невинский — Беломечетская». 47-летняя водитель Ford вовремя не отреагировала на маневр попутного велосипедиста и сбила его. В результате пострадавшую госпитализировали с травмами. В больнице выяснилось, что велосипедистка находилась в состоянии опьянения.