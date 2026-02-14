Дагестан стал антилидером по количеству аварий на железнодорожных переездах

По итогам января республика Дагестан оказалась антилидером по числу аварий на железнодорожных переездах. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Всего за указанный период произошло пять ДТП. В них погибли два человека, еще трое получили травмы. На Дагестан пришлось две аварии. В Адыгее, Кабардино-Балкарии и Чечне произошло по одному ДТП.

Общее количество нарушений при пересечении путей составило 43 случая. В отношении одного из водителей уже применили административные санкции, включая штраф и лишение прав.

Мария Хоперская