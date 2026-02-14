В Кочубеевском округе велосипедистка пострадала в ДТП

В Кочубеевском округе Ставропольского края 55-летняя велосипедистка пострадала в ДТП. Авария случилась вечером 13 февраля на автодороге «Усть-Невинский — Беломечетская», сообщили в госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, 47-летняя водитель Ford вовремя не отреагировала на маневр попутного велосипедиста и сбила его. В результате пострадавшую госпитализировали с травмами. В больнице выяснилось, что велосипедистка находилась в состоянии опьянения.

Водитель иномарки имеет 12-летний стаж. За последние два года к административной ответственности за нарушения ПДД привлекалась четыре раза.

По факту ДТП проводится проверка.

Мария Хоперская