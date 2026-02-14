В прошлом году с нарушителей ПДД в КБР взыскали около 1,4 млрд рублей

В 2025 году около 1,4 млрд руб. взыскали с нарушителей ПДД в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили министр транспорта и дорожного хозяйства региона Аслан Дышеков.

По итогам прошлого года в регионе зафиксировали 2,4 млн таких нарушений, вынесли 1,6 млн постановлений на сумму около 1,8 млрд руб. Всего в 2025 году взыскали почти 1,4 млрд руб. штрафов. Не взыскано порядка 281 млн руб.

Сумма наложенных административных штрафов по подобным делам в 2024 году в республике составила 1,4 млрд руб.

Мария Хоперская