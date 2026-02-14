В Дагестане участника вооруженной банды приговорили к восьми годам колонии

В Хасавюртовском районном суде вынесли приговор участнику вооруженной банды. Фигуранта признали виновным в посягательстве на жизнь военнослужащих, в целях воспрепятствования законной деятельности указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (ст. 317 УК РФ). Об этом сообщили в СУ СК России по Республике Дагестан

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что в августе 1999 года обвиняемый примкнул к вооруженной банде, которая вторглась в Ботлихский район. Участники банды открыли огонь по российским военнослужащим, что привело к их гибели и ранениям.

Суд назначил участнику банды наказание в виде 8 лет колонии.

Мария Хоперская