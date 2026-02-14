Главное о ракетном ударе по Белгороду: погибшие и раненые, повреждения, отключения тепла, воды и света, пункты обогрева

Вечером пятницы, 13 февраля, ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду. В субботу стало известно, что атака усугубила проблемы на объектах критической энергетической инфраструктуры, еще не полностью восстановленных после предыдущего массированного ракетного обстрела неделю назад. В этот раз погибли двое гражданских энергетиков, занимавшихся ремонтом, еще пятеро белгородцев ранены. В 330-тысячном городе частично отключено отопление, водоснабжение, происходят веерные отключения электроэнергии. Повреждения инфраструктуры таковы, что горячей воды в домах, получающих ее централизовано, не будет до окончания отопительного сезона в середине весны. Главное о последствиях атаки — в подборке «Ъ-Черноземье».

Опасность ракетного удара была объявлена на всей территории Белгородской области в 20:02 пятницы, 13 февраля. Отбой был дан спустя 12 минут — основные последствия пришлись на сам Белгород. Повторно ракетную опасность в Белгороде, Белгородском и Шебекинском округах объявляли в 4:23 субботы, 14 февраля. Отбой был дан спустя 5 минут.

Вечерний удар был целенаправлено нанесен по одному из объектов критической энергетической инфраструктуры Белгорода, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Погибли двое — гражданские энергетики, которые занимались восстановительными работами на объекте после предыдущих нападений. Еще трое (по уточненным впоследствии данным, пятеро) мирных жителей были ранены, один из них находится в тяжелом состоянии, двое — получили осколочные ранения меньшей тяжести, еще двое — барограммы.

По уточненным данным, по Белгороду ВСУ выпустили десять «боеприпасов».

«Погибло два человека, пять раненых. Большая трагедия для каждого из нас... Невосполнимая утрата... Люди, которые восстанавливали подачу тепла и электроэнергии в наши дома, сегодня отдали жизнь. Люди мирной профессии, они погибли на переднем краю. Горечь утраты будет всегда в наших сердцах. Мы никогда не забудем их имена»,— заявил Вячеслав Гладков после ночного заседания оперштаба региона.

В результате обстрела зафиксированы «серьезные повреждения энергетической инфраструктуры», в Белгороде по состоянию на 20:58 пятницы произошли отключения электроэнергии, тепла и водоснабжения. Конкретику власти никогда не раскрывают в целях безопасности.

Есть и иные последствия: в шести многоквартирных домах (МКД) выбиты окна, повреждены фасады, разрушения зафиксированы в 94 квартирах, частном доме, коммерческом объекте. Также в одном из домов поврежден технический этаж. Осколками посечены 14 гражданских автомобилей, один из них полностью уничтожен. Еще четыре частных дома и две машины «повреждены в результате падения обломков сбитых воздушных целей» в пригороде, в селе Стрелецкое Яковлевского округа Белгородской области.

«У нас есть перебои с электроэнергией, перевели на резервную генерацию. Есть перебои с поставкой и производством тепла. Есть отключения горячего водоснабжения»,— подтвердил утром субботы господин Гладков.

На протяжении всей субботы в Белгороде, Белгородском, Шебекинском, Прохоровском, Губкинском и Корочанском округах наблюдаются веерные отключения электроэнергии. Они связаны с восстановительные работами, которые энергетики ведут после атак ВСУ по инфраструктуре уже последние несколько недель. Отключения возможны и до 13:00 воскресенья. «Без этого процесса восстановление подачи электроэнергии невозможно»,— подчеркнул губернатор.

Повреждения объекта критической энергетической инфраструктуры в Белгороде, нанесенные в результате последнего ракетного удара ВСУ оказались «очень большими и очень серьезными», заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания регионального оперштаба в 15:58 субботы. Разрушения пока не удается полностью восстановить, поэтому в тех домах Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, не будет горячей воды до окончания отопительного сезона (обычно завершается в середине апреля.

«После подробного анализа со стороны тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения,— сообщил господин Гладков в своем Telegram-канале.— Все аварийные бригады находятся на местах, работают, но, к сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное».

В Белгороде с 9 утра субботы, 14 февраля, открыты пункты обогрева по следующим адресам: Правительство Белгородской области (Соборная площадь, 4), Администрация Белгорода (Гражданский проспект, 38), Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия» (Попова, 20, вход с Гражданского проспекта), Марфо-Мариинский женский монастырь (Пушкина, 19), Художественный музей (Победы, 77), Спорткомплекс имени Хоркиной (проспект Б. Хмельницкого, 3), Мастерславль (Б. Хмельницкого, 16А), Учебный корпус Белгородского госуниверситета (Победы, 85, корпус 17), Гостиница «Континенталь» (Н. Чумичова, 30), гостиница «Патриот» (переулок 2-й Карьерный, 10), Белгородская государственная филармония (Белгородского Полка, 56А), БГЦНТ — ДК Юбилейный (Широкая, 1), КЦ «Октябрь» (Н. Островского, 20).

Все пункты обогрева продолжат работать как минимум до утра понедельника, 16 февраля, сообщил губернатор. Школы и детские сады Белгорода в понедельник откроются в обычном режиме, но родители могут на свое усмотрение оставить детей дома, переведя их на дистант.

Власти Белгородской области не исключают отмены ОГЭ и ЕГЭ для школьников. Правительство региона обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцова с просьбой повторно принять решение, которое уже действовал в прошлом году: девятиклассники получают оценки по текущей успеваемости, одиннадцатикласники по своему желанию могут также не сдавать ЕГЭ и получить оценки по успеваемости. Но могу выбрать и экзамен.

