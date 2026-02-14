Горячую воду в Белгороде отключили до середины весны ради сохранения отопления

В Белгороде горячее водоснабжение жилых домов, получающих его централизовано, прекращено до окончания отопительного сезона из-за критических повреждений теплоэнергетического комплекса после атак ВСУ. Решение принято для сохранения подачи тепла в жилые дома на фоне ожидаемого похолодания. Об этом сообщил директор АО «Белгородская теплосетевая компания» (входит в АО «РИР Энерго») Михаил Чефранов в комментарии телеканалу «Мир Белогорья».

По словам господина Чефранова, уцелевших генерирующих мощностей одновременно на отопление и горячее водоснабжение в текущих условиях не хватит.

«Было принято решение прекратить подачу горячего водоснабжения, потому что мощностей одновременно на горячее водоснабжение и на отопление у нас не хватает. Сейчас налаживаем гидравлический режим, будем включать котлы и подавать тепло жителям города»,— отметил он.

На текущий момент в Белгороде продолжаются перебои с подачей и горячей воды, и отопления.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что после ракетного удара ВСУ по Белгороду вечером пятницы, 13 февраля, повреждения объектов критической инфраструктуры оказались «очень большими и очень серьезными». Поэтому в домах, подключенных к централизованному теплоснабжению, горячей воды не будет до завершения отопительного сезона, который обычно заканчивается в середине апреля.

В результате вчерашнего удара погибли двое мирных жителей, пятеро ранены.

Сергей Калашников