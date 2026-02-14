В Белгородской области после череды блэкаутов могут отменить ОГЭ и ЕГЭ

Правительство Белгородской области обратилось к министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой разрешить не проводить в 2026 году ОГЭ и ЕГЭ в регионе по схеме, которая уже использовалась в 2025-м. Речь идет о введении особых условий для девятиклассников и одиннадцатиклассников Белгорода и Белгородского округа, а также других приграничных муниципальных округов региона. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам господина Гладкова, вопрос был рассмотрен на заседании оперативного штаба на фоне большого числа обращений родителей, обеспокоенных условиями проведения экзаменов. Последние недели Белгород и соседние округа региона регулярно сталкиваются с отключениями света, тепла, горячей и холодной воды после ударов ВСУ по объектам критической энергетической инфраструктуры. Следствием этого становятся отмена занятий в школах, перевод учащихся на дистанционный режим.

Региональные власти предлагают сохранить порядок экзаменов, действовавший ранее для приграничных школ, где введено дистанционное обучение: девятиклассники получают итоговые оценки по текущей успеваемости без сдачи ОГЭ, а одиннадцатиклассники могут по своему выбору либо получить оценки по успеваемости, либо сдавать ЕГЭ в общем порядке.

Господин Гладков заверил, что в случае положительного ответа федерального министерства «соответствующий документ будет доведен до образовательных организаций и родителей».

Сергей Калашников