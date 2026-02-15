До шести выросло количество раненых при ракетном ударе по Белгороду 13 февраля

Вчера в горбольницу №2 Белгорода обратился мирный житель, пострадавший при ракетном ударе по облцентру 13 февраля. Таким образом, количество раненых во время этой атаки выросло до шести. Также ранее сообщалось о двух погибших. Это следует из сообщения губернатора Вячеслава Гладкова.

У шестого пострадавшего диагностировали баротравму. Госпитализация ему не потребовалась.

По данным главы региона, за прошедшие сутки в результате атак ВСУ пострадали два человека. Оба получили ранения из-за удара FPV-дрона по автомобилю в поселке Октябрьский Белгородского округа. Лечение продолжают амбулаторно. Машина повреждена.

В целом за сутки ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 18 боеприпасов и 23 беспилотников. Разрушения получили пять жилых объектов и два транспортных средства.

Алина Морозова