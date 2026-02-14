После ракетных ударов в части Белгорода не будет горячей воды до середины весны

Повреждения объекта критической энергетической инфраструктуры в Белгороде, нанесенные в результате последнего ракетного удара ВСУ, оказались «очень большими и очень серьезными», заявил губернатор Вячеслав Гладков по итогам заседания регионального оперштаба. Разрушения пока не удается полностью восстановить, поэтому в тех домах Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, не будет горячей воды до окончания отопительного сезона (обычно он завершается в середине апреля).

«После подробного анализа со стороны тепловиков и энергетиков последних разрушений, которые получили объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. Сохраняется подача воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии посредством постоянных или резервных источников энергообеспечения,— сообщил господин Гладков в Telegram-канале.— Все аварийные бригады находятся на местах, работают, но, к сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное».

Конкретику о повреждениях объектов критической инфраструктуры власти не раскрывают в целях безопасности.

Как сообщал ранее «Ъ-Черноземье», накануне вечером в результате ракетного удара по Белгороду со стороны ВСУ на территории одного из таких объектов погибли два гражданских энергетика, которые вели восстановительные работы. Еще пятеро мирных жителей получили ранения, один из них — в тяжелом состоянии. Серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура.

Все открытые в Белгороде пункты обогрева продолжат работать как минимум до утра 16 февраля сообщил губернатор.

Сергей Калашников