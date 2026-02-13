Два белгородца погибли и пятеро ранены из-за удара ВСУ, повреждены энергобъекты

В результате ракетного удара по Белгороду со стороны ВСУ на территории одного из инфраструктурных объектов погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Еще трое белгородцев получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии на скорой доставляют в клиническую облбольницу. Два человека с осколочными ранениями будут доставлены в горбольницу №2 Белгорода.

Серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура. Произошли отключения электроэнергии, тепла и водоснабжения. В трех многоквартирных домах выбиты окна и повреждены фасады. Также разрушения получили несколько автомобилей. Аварийные службы уже приступили к ликвидации последствий.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали семь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум пяти боеприпасов и 75 беспилотников. В результате один человек погиб и четверо пострадали.

UPD: число пострадавших на одном из инфраструктурных объектов в Белгороде выросло до пяти человек, сообщил Вячеслав Гладков. Два человека с диагнозом «баротравма» доставлены в горбольницу №2 Белгорода. Также зафиксированы повреждения 29 квартир в пяти МКД, есть повреждения техэтажа еще одного дома. Осколками посечено четыре авто, а также фасад и остекление коммерческого объекта. В Яковлевском округе в селе Стрелецкое повреждены два частных дома и две машины.

Егор Якимов