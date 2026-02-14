«США навсегда детище Европы»: Рубио в Мюнхене раскритиковал ЕС за «глупые идеи» и призвал дружить

Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он жестко раскритиковал ООН за ее неэффективность и Европу за «глупые идеи» о мире без границ. Господин Рубио призвал Европу возобновить старую дружбу со Штатами и вместе обновить систему международных отношений. Россию госсекретарь упомянул в контексте упадка механизмов ООН и подтвердил новую встречу по урегулированию конфликта на Украине 17 февраля. Главные заявления Марка Рубио — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters Госсекретарь США Марко Рубио

Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters

Вместе с Европой США прокладывают путь к новому веку процветания и хотят делать это вместе с Европой.

США стремятся не к отделению от своих союзников, а оживлению давней дружбы с ними.

США навсегда останутся «детищем Европы».

Многие в мире считают, что эпоха доминирования США подошла к концу. Но так считали и по поводу Европы после 1945 года.

США не хотят быть администратором управляемого упадка.

США нужны сильные союзники, которые будут гордиться своей культурой и наследием и будут готовы защищать общую цивилизацию.

Неэффективность ООН Запад не должен отказываться от системы глобального сотрудничества.

Задача США — реформировать нынешнюю систему международных отношений, а не демонтировать ее.

ООН на сегодняшний день не играет никакой роли, хотя ее потенциал очень большой. Конфликты в Газе и на Украине тому примеры.

В идеальном мире все проблемы должны решаться при помощи дипломатии, публикацией жестких резолюций ООН. Но мире неидеален.

«Глупые идеи» Европы Идея, что Запад может управлять процессами в мире, используя либерально-демократические ценности, свободную торговлю и отказ от элементов национального суверенитета, глупая.

Запад заплатил высокую цену за веру в идею мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком.

На Западе надеялись на то, что экономические и торговые связи заменят задачи государства.

США и союзники инвестировали в социальное обеспечение в ущерб своей обороне.

Беспрецедентная миграция на Западе угрожает сплоченности и будущему этих стран.

Разногласия США с Европой вызваны обеспокоенностью за ее будущее.

США хотят, чтобы Европа была сильной и могла выживать.

Переговоры с Россией и Украиной США не знают, действительно ли Россия настроена серьезно в вопросе прекращения войны. Мы продолжим проверять это.

США ищут условия решения конфликта, на которое согласятся и Россия, и Украина.

Найти приемлемые параметры соглашения пока трудно, но прогресс есть.

Хорошая новость — на переговорах по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов. Плохая — самые сложные вопросы не решены.

Мы добились прогресса в том, что впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, военные чиновники обеих сторон встретились на прошлой неделе.

17 февраля состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет не та же группа людей.

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве 17 февраля.

Решение конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым.

Индия обязалась прекратить дальнейшие закупки российской нефти в ходе консультаций с США.

Продажа американского оружия Украине продолжается, ничего не остановлено.

Отношения с Китаем США будут строить отношения с Китаем, исходя из своих интересов, и ждут аналогичного от Пекина.

США и КНР могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают.

Между Западом и Китаем существуют фундаментальные противоречия, которые будут сохраняться в обозримом будущем.

Анна Токарева