«США навсегда детище Европы»: Рубио в Мюнхене раскритиковал ЕС за «глупые идеи» и призвал дружить
Рубио: по украинским переговорам есть плохая и хорошая новости
Госсекретарь США Марко Рубио выступил на Мюнхенской конференции по безопасности. Он жестко раскритиковал ООН за ее неэффективность и Европу за «глупые идеи» о мире без границ. Господин Рубио призвал Европу возобновить старую дружбу со Штатами и вместе обновить систему международных отношений. Россию госсекретарь упомянул в контексте упадка механизмов ООН и подтвердил новую встречу по урегулированию конфликта на Украине 17 февраля. Главные заявления Марка Рубио — в подборке «Ъ».
Госсекретарь США Марко Рубио
Фото: Thilo Schmuelgen / Reuters
Вместе с Европой
- США прокладывают путь к новому веку процветания и хотят делать это вместе с Европой.
- США стремятся не к отделению от своих союзников, а оживлению давней дружбы с ними.
- США навсегда останутся «детищем Европы».
- Многие в мире считают, что эпоха доминирования США подошла к концу. Но так считали и по поводу Европы после 1945 года.
- США не хотят быть администратором управляемого упадка.
- США нужны сильные союзники, которые будут гордиться своей культурой и наследием и будут готовы защищать общую цивилизацию.
Неэффективность ООН
- Запад не должен отказываться от системы глобального сотрудничества.
- Задача США — реформировать нынешнюю систему международных отношений, а не демонтировать ее.
- ООН на сегодняшний день не играет никакой роли, хотя ее потенциал очень большой. Конфликты в Газе и на Украине тому примеры.
- В идеальном мире все проблемы должны решаться при помощи дипломатии, публикацией жестких резолюций ООН. Но мире неидеален.
«Глупые идеи» Европы
- Идея, что Запад может управлять процессами в мире, используя либерально-демократические ценности, свободную торговлю и отказ от элементов национального суверенитета, глупая.
- Запад заплатил высокую цену за веру в идею мира без границ и замены национальных интересов глобальным порядком.
- На Западе надеялись на то, что экономические и торговые связи заменят задачи государства.
- США и союзники инвестировали в социальное обеспечение в ущерб своей обороне.
- Беспрецедентная миграция на Западе угрожает сплоченности и будущему этих стран.
- Разногласия США с Европой вызваны обеспокоенностью за ее будущее.
- США хотят, чтобы Европа была сильной и могла выживать.
Переговоры с Россией и Украиной
- США не знают, действительно ли Россия настроена серьезно в вопросе прекращения войны. Мы продолжим проверять это.
- США ищут условия решения конфликта, на которое согласятся и Россия, и Украина.
- Найти приемлемые параметры соглашения пока трудно, но прогресс есть.
- Хорошая новость — на переговорах по Украине удалось сузить перечень спорных вопросов. Плохая — самые сложные вопросы не решены.
- Мы добились прогресса в том, что впервые за много лет, по крайней мере на техническом уровне, военные чиновники обеих сторон встретились на прошлой неделе.
- 17 февраля состоятся новые встречи, хотя, возможно, это будет не та же группа людей.
- Стив Уиткофф и Джаред Кушнер примут участие в переговорах по Украине в Женеве 17 февраля.
- Решение конфликта на Украине должно быть справедливым и устойчивым.
- Индия обязалась прекратить дальнейшие закупки российской нефти в ходе консультаций с США.
- Продажа американского оружия Украине продолжается, ничего не остановлено.
Отношения с Китаем
- США будут строить отношения с Китаем, исходя из своих интересов, и ждут аналогичного от Пекина.
- США и КНР могут работать вместе в областях, где их интересы совпадают.
- Между Западом и Китаем существуют фундаментальные противоречия, которые будут сохраняться в обозримом будущем.