Рубио: США будут строить отношения с Китаем, исходя из своих интересов
Власти США планируют выстраивать отношения с Китаем, руководствуясь национальными интересами, заявил госсекретарь Марко Рубио. Вашингтон ожидает от Пекина аналогичного подхода.
Марко Рубио
Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности господин Рубио сообщил, что многие страны вынуждены поддерживать отношения с Китаем, при этом понимая, что любые договоренности не могут выполняться за счет их национальных интересов. «Мы ожидаем, что Китай будет действовать в своих национальных интересах, как мы ожидаем этого от каждого государства»,— сказал он.
В октябре 2025 года США снизили пошлины в отношении Китая на 10% — до 47%, а также сняли ограничения на поставки продукции некоторых китайских компаний в Штаты. КНР начала закупать сою у США и освободила от пошлин многие американские сельхозтовары. South China Morning Post писала, что Вашингтон и Пекин рассматривают возможность продления торгового перемирия на срок до года.
