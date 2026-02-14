Рубио: США заинтересованы в выживании стран Европы
Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул неразрывную связь Штатов со странами Евросоюза. По его словам, США навсегда останутся «детищем Европы» и заинтересованы в том, чтобы европейские страны были сильными и могли выживать в современных условиях.
Марко Рубио
Фото: Alex Brandon, Pool / AP
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности господин Рубио также напомнил о войнах XX века, которые, по его словам, объединили США и Европу.
«Если порой мы не соглашаемся, то наши разногласия проистекают из нашего глубокого чувства заботы о Европе, с которой мы связаны не только экономически, не только в военном отношении — мы связаны духовно и культурно»,— сказал американский госсекретарь.