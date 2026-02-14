Рубио заявил о неспособности ООН решать мировые конфликты
ООН обладает огромным потенциалом, но в наши дни организация «не играет никакой роли», считает госсекретарь США Марко Рубио. По его словам, Россия и Украина сели за стол переговоров только благодаря США.
Марко Рубио
Фото: Alex Brandon / Pool / Reuters
Господин Рубио затронул эту тему во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он заявил, что у ООН есть потенциал «быть инструментом добра в мире», но на сегодня «по самым насущным вопросам у нее нет ответов, и она практически не играет никакой роли». Госсекретарь уточнил, что ООН не сумела урегулировать конфликты в секторе Газа и на Украине.
«Потребовалось американское лидерство в партнерстве со многими странами, присутствующими здесь сегодня, чтобы хотя бы свести обе стороны (Россию и Украину.—"Ъ") за стол переговоров»,— подчеркнул Марко Рубио.
17–18 февраля в Женеве пройдет третий раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины. Делегацию РФ возглавит помощник президента Владимир Мединский. На этой неделе президент США Дональд Трамп призвал украинского коллегу Владимира Зеленского двигаться к мирному урегулированию конфликта. По данным The New York Times, Вашингтон усилил давление на Киев для завершения конфликта к лету.
