Госсекретарь США Рубио назвал глупой идею о мире без границ

Госсекретарь США Марко Рубио раскритиковал идею о мире без границ и замене национальных интересов глобальным порядком. Такое мнение господин Рубио высказал на Мюнхенской конференции по безопасности.

Марко Рубио

«То... что мы будем жить в мире без границ и каждый будет гражданином мира — это было глупой идеей»,— сказал американский госсекретарь (цитата по NYT). По его словам, европейские страны надеялись, что экономические и торговые связи заменят задачи государства. На деле, убежден господин Рубио, мир заплатил за эту идею «высокую цену».

Марко Рубио также указал на тот факт, что эпоха доминирования Европы в мире завершилась. Разногласия США и ЕС, добавил госсекретарь, связаны с обеспокоенностью Вашингтона из-за будущего континента. США заинтересованы в сильной Европе, заверил господин Рубио.