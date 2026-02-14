Макрон намерен установить прямой канал связи с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что нельзя достичь мира на Украине без участия европейцев. Поэтому он решил установить прямой канал связи с Россией.

Господин Макрон поднял эту тему во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности. Он убежден, что «европейские страны будут частью решения и должны быть частью обсуждения» конфликта на Украине, в том числе для защиты собственных интересов.

«Я решил установить прямой канал связи с Россией при полной прозрачности для Украины, наших европейских партнеров и американских союзников»,— сказал французский президент (цитата по ТАСС).

В начале февраля Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке диалога с Россией на «техническом уровне». Он также предложил «нескольким европейским коллегам» вернуться к обсуждению контактов с Москвой. В частности, он считает нужным обсудить архитектуру евробезопасности.

