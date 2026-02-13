Скучно не будет

В пятницу, 13 февраля, открылась Мюнхенская конференция по безопасности, которая некогда считалась витриной трансатлантического единства, но за минувший год трансформировалась в символ раскола между США и европейскими странами—членами НАТО. Судя по заявлениям первого дня, европейцы будут стараться делать вид, что оно и к лучшему, и надеяться, что американская делегация — в отличие от прошлого года — воздержится от провокаций. Российской делегации в Мюнхене уже пятый год подряд нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу укреплять свою оборону и экономику

Фото: Michael Probst / AP Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, канцлер ФРГ Фридрих Мерц призвал Европу укреплять свою оборону и экономику

Фото: Michael Probst / AP

Мюнхенская конференция по безопасности еще не так давно считалась едва ли не ключевым международным форумом после ежегодной сентябрьской сессии высокого уровня в ООН, а также главной витриной трансатлантического единства. Но и то и другое уходит в прошлое. На мероприятие в баварскую столицу уже несколько лет как не зовут официальных лиц государств, с чьей внешней или внутренней политикой не согласны организаторы форума (проводимого в том числе при финансовой поддержке МИД и Минобороны ФРГ).

Так, российскую официальную делегацию на конференцию не приглашают с 2022 года, притом что до этого на ней выступали и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев, и Сергей Лавров. В текущих условиях высокопоставленные лица из РФ, впрочем, вряд ли и приняли бы такое приглашение. Сергей Лавров недавно заявил, что «Мюнхен себя дискредитировал полностью, в том числе стараниями своего руководства, они перестали приглашать тех, кто выступает с альтернативными точками зрения».

Но то, что приглашения Москве и не направляли,— симптоматично.

Вместо российских официальных лиц и экспертов из России страну будут представлять в основном живущие за ее пределами оппозиционные деятели, чьи политические взгляды организаторам конференции намного ближе.

В схожей ситуации в этом году оказалась еще одна страна, чья внешняя и внутренняя политика вызывает нарекания в ФРГ и Европе,— Иран. Изначально организаторы пригласили в Мюнхен официальную иранскую делегацию во главе с министром иностранных дел Аббасом Аракчи, который свое участие подтвердил. Однако на фоне недавних протестов в Иране это приглашение отозвали. Вместо иранских дипломатов в Мюнхен позвали живущих за пределами Ирана оппозиционеров во главе с сыном свергнутого шаха Ирана Резой Пехлеви, который в своем выступлении на конференции, как ожидается, призовет США нанести военный удар по Ирану с целью организации госпереворота в стране.

На данный момент Мюнхенская конференция по безопасности еще остается наиболее представительным по посещаемости форумом (в этом году в нем принимают участие около 60 глав государств и правительств и более 100 министров иностранных дел и обороны). Но в последние годы все больше внимания привлекают и другие площадки, такие как «Диалог Райсина» в Индии, Всемирный форум мира в Пекине, «Сир-Бани-Яс» в Эмиратах, Дохийский форум в Катаре, Анталийский форум в Турции. Из регулярно проводимых в России международных конференций наиболее значимыми являются Валдайский форум и «Примаковские чтения».

Витрину внутринатовского единства конференция в Мюнхене с прошлого года, впрочем, точно уже не напоминает.

Год назад глава американской делегации вице-президент США Джей Ди Вэнс выступил на мероприятии с резкой и провокационной по отношению к европейским странам—членам НАТО речью. Ключевой угрозой их безопасности он тогда назвал не Россию и Китай, а плохо контролируемый приток мигрантов и подавление консервативных политических сил. Большинство европейских участников прошлогодней конференции, судя по их публичным комментариям, восприняли эту речь как тревожный звонок, но все же надеялись, что на практике действия администрации Дональда Трампа будут иными.

Из аналитического доклада о состоянии дел в мире, опубликованного организаторами конференции в минувший понедельник, 9 февраля, следует, что эти надежды не оправдались. Давление на европейские страны с целью принуждения их к увеличению затрат на военные нужды и заключению с США выгодных для Вашингтона торговых сделок, притязания на территорию союзников (датскую Гренландию), пренебрежение к международному праву и институтам и откровенные насмешки над европейскими лидерами запустили, как сказано в документе, процесс «деконструкции» насчитывающей 75 лет трансатлантической связки, который вряд ли удастся обернуть вспять даже после ухода Дональда Трампа с поста президента. Подобные обзоры организаторы конференции готовят каждый год, но еще никогда их выводы и прогнозы не были столь пессимистичными.

Однако судя по тому, что говорили в первый день в Мюнхене представители отдельных европейских государств, Евросоюза и НАТО, европейцы будут стараться не драматизировать ситуацию, но даже искать в ней плюсы.

Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе своего выступления на открытии форума, с одной стороны, признал, что «в отношениях Европы и США возник раскол», но в то же время заявил о необходимости использовать сложившиеся обстоятельства для укрепления независимого от США военного и экономического потенциала Европы, что, по его словам, сделает ее более ценным партнером для Вашингтона (самую сильную армию в Европе, как отметил Мерц, должна иметь Германия). Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс назвал «справедливым» требование США к Европе взять ответственность за собственную оборону. А генсек НАТО Марк Рютте сказал, что «произошедший в Европе колоссальный сдвиг мышления, ведущий к тому, что она проявляет всю большую готовность брать на себя руководящую роль в альянсе, сделает НАТО сильнее».

Джей Ди Вэнса в этом году в Мюнхене не будет. Американскую делегацию возглавляет госсекретарь Марко Рубио, который, судя по сделанным им накануне форума заявлениям, постарается заверить нервничающих европейцев в том, что США от них не отворачиваются. «Мы глубоко связаны с Европой, и наше будущее всегда было и будет связано с ней. Поэтому нам просто нужно поговорить о том, как будет выглядеть это будущее»,— сказал он журналистам перед вылетом в ФРГ (цитата по ТАСС).

Примечательно, впрочем, что в этом году в Мюнхен приглашено рекордное количество американских конгрессменов и губернаторов — около 60 человек, включая представителей Демократической партии. Среди них губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, которого считают потенциальным кандидатом в президенты от демократов на выборах 2028 года. Он, как ожидается, выступит на форуме с резкой критикой Дональда Трампа и призовет европейцев проводить более жесткую и принципиальную политику в отношениях с действующей американской администрацией.

Организаторам конференции же, судя по их заявлениям, крайне важно, чтобы одной из ключевых тем мероприятия оставалась — как и в предыдущие годы — Украина.

А не как недавно на Всемирном экономическом форуме в Давосе, где украинская тема отошла на второй план из-за конфликта между США и Европой вокруг Гренландии. Председатель Мюнхенской конференции по безопасности, бывший немецкий дипломат Вольфганг Ишингер назвал это «цирком». Чтобы с его мероприятием не случилось ничего подобного, в Мюнхен не только пригласили большую украинскую делегацию во главе с Владимиром Зеленским, но и впервые открыли недалеко от основного места проведения конференции — гостиницы Bayerischer Hof — отдельный тематический павильон «Украинский дом».

Но, пожалуй, главным новшеством нынешней конференции стоит считать такой факт: европейцы рады, что из США не приехало ни первое, ни второе лицо. Раньше это считалось бы едва ли не провалом организаторов, а сейчас, по словам собеседников газеты Financial Times из числа европейских участников форума, «многим успокоило нервы». Глава МИДа одной из европейских стран на условиях анонимности заявил журналистам, что «надеется, что на конференции будет скучно».

Елена Черненко, Анна Пестерева