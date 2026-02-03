Макрон заявил о подготовке к контактам с Путиным на техническом уровне

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что подготовка к контактам с президентом России Владимиром Путиным ведется на техническом уровне. Об этом господин Макрон расказал журналистам во время поездки в департамент Верхняя Сона.

Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент России Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Франции Эмманюэль Макрон (слева) и президент России Владимир Путин

Президент Франции отметил, что по этому вопросу также ведутся консультации с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. По линии «коалиции желающих» идет подготовка к переговорам по мирному урегулированию российско-украинского конфликта добавил господин Макрон. Страны работают над гарантиями безопасности для Украины.

19 декабря Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. В начале января он объявил о подготовке к разговору с российским президентом, который состоится «в ближайшие недели».

Последний раз президент Франции и президент России говорили по телефону 1 июля, это был их первый разговор почти за три года. Тогда господин Макрон призвал господина Путина к прекращению огня на Украине и началу переговоров об окончании конфликта.