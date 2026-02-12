Макрон предложил ЕС обсудить с Россией архитектуру евробезопасности

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал страны Евросоюза сформировать позицию по архитектуре европейской безопасности после конфликта на Украине. Об этом он заявил после встречи лидеров ЕС.

Фото: Francois Walschaerts / AP

«Это необходимо уже сейчас подготовить на европейском уровне, чтобы в нужный момент быть готовыми к обсуждениям с Россией»,— сказал господин Макрон (цитата по «РИА Новости»).

10 февраля Эмманюэль Макрон предложил «нескольким европейским коллегам» вернуться к обсуждению контактов с Москвой. Он также подтвердил визит своего дипломатического советника в Россию 3 февраля. В декабре 2025 года президент Франции уже допускал целесообразность прямого диалога европейских стран с Владимиром Путиным. В начале февраля Эмманюэль Макрон сообщил о подготовке диалога с Москвой на «техническом уровне».