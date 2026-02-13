Главные новости за 13 февраля: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел

Воронежская девелоперская компания (ВДК) продала часть земельного участка строящегося жилого комплекса «Городские сады» и еще один участок вне границ этого квартала тюменскому застройщику «Энко», сообщил основатель ГК, в которую входит ВДК, Евгений Хамин. По словам бизнесмена, территория квартала площадью 12 га будет поделена между застройщиками: 6 га останутся у ВДК, еще 6 га — застроит «Энко».

В результате обстрела Белгорода со стороны ВСУ на территории одного из инфраструктурных объектов погибли два человека. Еще трое белгородцев получили ранения. Одного из них в тяжелом состоянии на скорой доставляют в клиническую облбольницу. Серьезные повреждения получила энергетическая инфраструктура. Произошли отключения электроэнергии, тепла и водоснабжения.

Мэр Липецка Роман Ченцов решил уйти в отставку. Исполнять его обязанности с 16 февраля будет заместитель по соцполитике мэра Светлана Бедрова. Глава города объяснил свою отставку семейными обстоятельствами. В правительстве региона заявили, что Роман Ченцов принял решение о сложении полномочий самостоятельно.

Под Курском может появиться коттеджный поселок за 174 млн рублей. Всего планируется построить 27 кирпичных двухэтажных домов общей площадью 2,85 тыс. кв. м. Стоимость объектов варьируется от 5,1 млн до 8,1 млн руб. Средняя площадь каждого из них составит 82,7 кв. м. Участки под дома находятся в собственности у застройщика.

На 66-м году жизни скончался бывший начальник УФСИН по Орловской области, полковник внутренней службы в отставке Владимир Доронин. Господин Доронин служил в уголовно-исправительной системе Орловской области 26 лет: с 1990-го по 2016-й.

Егор Якимов