Скончался экс-начальник орловского УФСИН

На 66-м году жизни скончался бывший начальник УФСИН по Орловской области, полковник внутренней службы в отставке Владимир Доронин. Об этом сообщили в ведомстве.

Фото: УФСИН по Орловской области Экс-начальник орловского УФСИН Владимир Доронин

Фото: УФСИН по Орловской области

Господин Доронин служил в уголовно-исправительной системе Орловской области 26 лет: с 1990-го по 2016-й. Он занимал должности руководителя исправительных колоний №7 и №6, а также — всего управления в течение шести лет, начиная с 2010-го. В 2016 году возглавил удмуртское УФСИН, а через два года ушел на пенсию.

Прощание с ним пройдет сегодня в 10:00 в Орле, отпевание запланировано в Покровском храме Мценска в 12:30.

Алина Морозова