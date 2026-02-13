ВДК продала часть земельных участков «Городских садов» тюменской «Энко»

Воронежская девелоперская компания (ВДК) продала часть земельного участка строящегося жилого комплекса «Городские сады» и еще один участок вне границ этого квартала тюменскому застройщику «Энко». Об этом сообщил основатель ГК, в которую входит ВДК, Евгений Хамин в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По словам бизнесмена, «вместе быстрее, качественнее, надежнее и веселее». Территория квартала площадью 12 га будет поделена между застройщиками: 6 га останутся у ВДК, еще 6 га — застроит «Энко». Также компании распределят зоны ответственности в ходе работ: «Энко» будет отвечать за развитие «Дубовой рощи», а ВДК — за центральный «Садовый бульвар».

Господин Хамин отметил, что на территории квартала «Энко» планирует «продолжить линию смыслов нейминга» и «зеленого содержания», включая содержание аллей и садов с еловыми, рябиновыми, кленовыми деревьями. При этом, как и планировалось, территория «Городских садов» будет ограничена непроницаемым ограждением по границам двух жилых комплексов компаний.

Относительно готовности объектов ВДК бизнесмен заявил, что по первой очереди три дома построены, по второй — один дом строится, по третьей — возводятся два объекта, а по четвертой — строительство двух домов намечено на начало 2027 года. Пятая очередь, подразумевающая возведение одного дома, запланирована на 2029 год. Завершение проекта теперь ожидается к 2033 году вместо намеченного ранее 2038 года.

Годовые вложения обеих компаний в застройку квартала господин Хамин оценил в 1–1,5 млрд руб.

«Жителям и покупателям лучше — проект в целом будет более качественный, более денежный, более разнообразный по предложению, с более быстрым темпом создания. Этот факт — самый важный»,— отметил бизнесмен.

Подробнее о развитии проекта «Городских садов» — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов