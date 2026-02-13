Мэр Липецка Роман Ченцов решил уйти в отставку

Досрочно сложить полномочия решил мэр Липецка Роман Ченцов. Его заявление рассмотрят на ближайшей сессии горсовета облцентра. Об этом господин Ченцов сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Ченцов возглавляет Липецк с лета 2024 года

Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова Роман Ченцов возглавляет Липецк с лета 2024 года

Фото: из Telegram-канала Романа Ченцова

Глава города объяснил свою отставку семейными обстоятельствами: «Далось это решение непросто. Для меня Липецк — родной город, и я всегда честно служил людям. Мне повезло, что рядом были мои коллеги, с которыми мы каждый день решали сложные задачи, спорили, искали выходы из сложных ситуаций и радовались результатам. Но сегодня в силу семейных обстоятельств мне важно быть рядом с близкими, уделить им максимум внимания и личного участия».

В правительстве региона заявили, что Роман Ченцов принял решение о сложении полномочий самостоятельно. «Правительство области с пониманием относится к такому шагу, особенно когда он продиктован семейными обстоятельствами. Какие-либо иные комментарии в данной ситуации излишни»,— добавили областные власти.

Депутаты горсовета Липецка избрали Романа Ченцова мэром в конце июня 2024 года. До этого он два года возглавлял Лебедянский район, а еще ранее — Добринский. На посту главы города чиновник сменил Евгению Уваркину, которая стала сенатором от исполнительной власти региона.

Подробнее о том, как Роман Ченцов возглавил администрацию Липецка,— в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова