Под Курском может появиться коттеджный поселок за 174 млн рублей

В деревне Татаренкова Курской области местное ООО СЗ «М-таун ру» планирует построить коттеджный поселок «Русские усадьбы». На реализацию могут потратить 174 млн руб., следует из опубликованной проектной декларации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Коттеджный поселок «Русские усадьбы»

Фото: ДОМ.РФ Коттеджный поселок «Русские усадьбы»

Фото: ДОМ.РФ

Всего планируется построить 27 кирпичных двухэтажных домов общей площадью 2,85 тыс. кв. м. Стоимость объектов варьируется от 5,1 млн до 8,1 млн руб. Средняя площадь каждого из них составит 82,7 кв. м. Участки под дома находятся в собственности у застройщика.

Девять домов планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, другие девять домов — во втором квартале, а оставшиеся девять — в третьем квартале. Первоначальные даты передачи объектов долевого строительства назначены на 16 июля, 16 августа и 16 сентября 2027-го соответственно.

Руководитель застройщика «М-таун ру» не ответил на звонки «Ъ-Черноземье».

По данным Rusprofile, ООО «СЗ «М-таун ру» зарегистрировано в Курском районе Курской области в 2025 году. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал — 15 тыс. руб. Владеет и руководит компанией Александр Ольховский. Ему также принадлежат курские ООО «Мэтбург-проект» и ООО «СК Мэтбург». Финансовых показателей за 2025 год «М-таун ру» пока не публиковало.

В июне 2025 года сообщалось, что КПД имени Дериглазова построит первый коттеджный поселок для курских переселенцев в Курчатове.

Егор Якимов