Безопасник не добился изменений

Суд в Ростове-на-Дону оставил без изменения приговор представителю ПАО «Лукойл» Дмитрию Горохову, ранее признанному виновным в попытке передать сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. По версии следствия, осужденный действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Фигуранту было назначено десять лет шесть месяцев колонии строгого режима и штраф 70 млн руб. Горохов не признал вину и обжаловал решение суда, однако апелляционная инстанция оставила его без изменения.



Ростовский областной суд оставил без изменения приговор Ленинского районного суда столицы Дона по делу Дмитрия Горохова — представителя крупного энергетического холдинга, который был задержан при передаче взятки за прекращение проводимой ФСБ России проверки предприятия, поставляющего продукцию для нужд СВО. Решение первой инстанции вступило в законную силу. Об этом сообщает пресс-служба облсуда.

По версии следствия, сотрудник управления внутренней безопасности ПАО «Лукойл» Дмитрий Горохов предложил одному из сотрудников управления ФСБ 20 млн руб. якобы за прекращение проверки ООО «10-ГПЗ». Силовик действовал по инструкции, предусмотренной для таких ситуаций, и сообщил о готовящемся преступлении.

По данным портала kartoteka.ru,ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Первую половину оговоренной суммы Дмитрий Горохов должен был передать 5 сентября 2024 года. Встреча, проходившая под контролем оперативников, состоялась в ростовском парке им. Максима Горького. Горохов пытался сбежать, но его задержали.

Далее в отношении злоумышленника СУ СК России по Ростовской области было возбуждено уголовное дело о посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), а в отношении неустановленных лиц из числа руководства предприятия, проверку которого пытались прекратить, — дело о даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ).

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, Дмитрий Горохов курировал ЮФО в управлении внутренней безопасности ПАО «Лукойл». Ранее он работал следователем в ГСУ МВД России в Москве, но уволился три года назад.

В ноябре 2025 года Дмитрий Горохов был признан виновным в посредничестве во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ), ему назначили десять лет и шесть месяцев колонии строгого режима, а также штраф 70 млн руб. Приговор был обжалован в апелляционном порядке самим осужденным и его защитниками, которые настаивали на непричастности осужденного к совершению преступления, наличии множества нарушений в ходе расследования уголовного дела.

«Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Ростовского областного суда доводы апелляционных жалоб признаны несостоятельными, приговор суда первой инстанции оставлен без изменения»,— говорится в сообщении пресс-службы облсуда.

В январе 2026 года ГВСУ СК России завершило расследование дела о хищении 2,2 млрд руб. средств гособоронзаказа на ростовском заводе ООО «10-ГПЗ». Обвинение выдвинуто против собственников предприятия Романа Кулешова и Людмилы Кулешовой, бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина, генерального директора ООО «10-ГПЗ» Александра Дьяченко, а также его заместителей Николая Борисова и Феликса Захарцова.

Согласно материалам дела, в 2020–2024 годах с ООО «10-ГПЗ» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках гособоронзаказа. Следователи считают, что обвиняемые завышали стоимость продукции и вносили в документы о поставках ложные сведения.

В результате ущерб был причинен государству и 16 предприятиям промышленности. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Андрея Сухомлина обвиняют еще и во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Романа Кулешова, вероятно, будут судить посмертно — он погиб в 2023 году на СВО.

В начале февраля стало известно, что в отношении Романа Кулешова, Людмилы Кулешовой и Алексея Кулешова возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, фигуранты и их родственники в 2020 году купили завод по производству подшипников ООО «ГПЗ 2 Тверь» и сдали в аренду производственные мощности тверского завода сергиево-посадскому ОАО «ОК-Лоза». «При этом все оборонные контракты были перезаключены с ОАО „ОК-Лоза“ по уже кратно завышенным ценам. Военные подшипники продолжили фактически производиться на мощностях завода в Твери», — сообщала пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

Размер общего ущерба устанавливает следствие. При этом отмечается, что только одному из нескольких десятков заказчиков ОАО «ОК-Лоза» причинен ущерб на 400 млн руб.

Кристина Федичкина