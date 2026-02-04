Сильно прибавили в ценах

В отношении собственников ростовского подшипникового завода ООО «10 ГПЗ» Романа Кулешова и Людмилы Кулешовой, а также бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, возбуждено новое уголовное дело. Фигурантов подозревают в мошенничестве. По версии следствия, они организовали схему по продаже продукции по завышенным ценам. Расследованное ранее уголовное дело в отношении Кулешовых о хищении 2,2 млрд руб. средств государственного оборонного заказа в ближайшее время начнут рассматривать в суде. Романа Кулешова будут судить посмертно — он погиб на СВО еще в 2023 году.



Главное военное следственное управление СК России возбудило новое уголовное дело в отношении собственников ростовского подшипникового завода ООО «10 ГПЗ» Романа Кулешова и Людмилы Кулешовой, а также бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

По версии следствия, фигуранты и их родственники в 2020 году купили завод по производству подшипников ООО «ГПЗ 2 Тверь». «Далее они сдали в аренду производственные мощности тверского завода сергиево-посадскому ОАО „ОК-Лоза“. При этом все оборонные контракты были перезаключены с ОАО „ОК-Лоза“ по уже кратно завышенным ценам. Военные подшипники продолжили фактически производиться на мощностях завода в Твери»,— сказано в сообщении пресс-службы УФСБ. Размер общего ущерба устанавливает следствие.

При этом отмечается, что только одному из нескольких десятков заказчиков ОАО «ОК-Лоза» причинен ущерб на 400 млн руб.

Ранее сообщалось, что в январе 2026 года ГВСУ СК России завершило расследование дела о хищении 2,2 млрд руб. средств гособоронзаказа на ростовском заводе ООО «10 ГПЗ». Генерального директора ООО «10 ГПЗ» Александра Дьяченко, а также его заместителей Николая Борисова и Феликса Захарцова, будут судить в Советском районном суде Ростова-на-Дону в особом порядке, так как они заключили досудебные соглашения. Дело в отношении бывшего замглавы Росстандарта Алексея Кулешова, других собственников предприятия и бывшего начальника 547-го военного представительства Минобороны России Андрея Сухомлина будет рассматривать Ростовский военный гарнизонный суд.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Как указано в материалах дела, в 2020-2024 годах с ООО «10-ГПЗ» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. По версии следствия, обвиняемые завышали стоимость продукции и вносили в документы о поставках ложные сведения. В результате государству и 16 предприятиям промышленности был причинен ущерб в особо крупном размере. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Андрея Сухомлина обвиняют еще и во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ). Следователи считают, что он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Романа Кулешова, вероятно, будут судить посмертно — он погиб в 2023 году на СВО.

Как ранее писал «Ъ», в Гагаринском райсуде Москвы с конца декабря 2025 года продолжаются слушания по иску Генпрокуратуры об изъятии холдинга КИМП, в который входят производящие подшипники заводы ООО «10-ГПЗ», ОАО «ОК-Лоза» и ООО «ГПЗ-2 Тверь», в доход государства. Ответчиками по иску выступают бывший заместитель руководителя Росстандарта, бенефициар группы компаний (ГК) КИМП Алексей Кулешов и его деловой партнер Дмитрий Гордица, а также их родственники и доверенные лица.

Генпрокуратура настаивает на том, что ответчики за счет административного и финансового ресурса создали монопольные условия собственным компаниям, вынуждая предприятия военно-промышленного комплекса приобретать продукцию, выпускаемую исключительно холдингом КИМП, по ценам, завышенным в пять-десять раз.

В ходе судебного разбирательство также стало известно, что ответчики для завышения цен на производство подшипников привлекали осужденных из исправительных колоний Тверской области. Труд заключенных оплачивался по заниженной стоимости, однако в отчетной документации отражались завышенные показатели.

