Завысили на подшипниках

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крупном хищении средств гособоронзаказа. Фигурантами стали руководители и владельцы ООО «Десятый подшипниковый завод» (в Ростове-на-Дону). а также экс-начальник 547-го военного представительства Минобороны РФ. Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве и служебном подлоге. Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд.

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о крупном хищении средств гособоронзаказа. Фигурантами стали гендиректор ростовского ООО «Десятый подшипниковый завод» Александр Дьяченко, собственники предприятия Роман Волков и Людмила Кулешова, бывший заместитель руководителя Росстандарта России Алексей Кулешов (двоюродный брат Романа Волкова и сын Людмилы Кулешовой), экс-директор по экономике и финансам Николай Борисов, начальник планово-экономического отдела Феликс Захарцов, а также бывший начальник 547-го военного представительства Минобороны России Андрей Сухомлин. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.

Фигурантам предъявлено обвинение в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ). Уголовное дело передали прокурору для утверждения обвинительного заключения и передачи в суд для рассмотрения по существу.

Андрея Сухомлина обвиняют еще и во взяточничестве (ст. 159, ст. 290 УК РФ). По версии следствия, он получил 1 млн руб. от представителей промышленных предприятий за согласование закупок специальной подшипниковой продукции для Министерства обороны РФ по завышенным ценам.

Как писал «Ъ», в 2020–2024 годах с ООО «Десятый подшипниковый завод» были заключены договоры на поставку подшипников в рамках государственного оборонного заказа. Господа Борисов, Дьяченко, Сухомлин, Кулешовы, Волков и Захарцов путем завышения стоимости продукции и внесения в документы о поставках заведомо ложных сведений похитили свыше 2,2 млрд руб. В результате государству и 16 предприятиям промышленности был причинен ущерб в особо крупном размере.

По данным портала kartoteka.ru, ООО «10-ГПЗ» зарегистрировано в Ростове-на-Дону 28 апреля 2020 года. Генеральным директором компании является Александр Дьяченко. Основной вид деятельности — производство шариковых и роликовых подшипников. Уставный капитал составляет 5 млн руб.

Это предприятие неоднократно фигурировало в уголовных делах. Так, в сентябре 2024 года в Ростове-на-Дону при передаче сотруднику регионального управления ФСБ 10 млн руб. был задержан работник ПАО «Лукойл» Дмитрий Горохов. По версии следствия, он действовал в интересах руководителей подшипникового завода ООО «10-ГПЗ», которые хотели добиться прекращения проверки предприятия правоохранителями. Проверка касалась возможного мошенничества при поставке оборудования для нужд СВО. Несмотря на попытки скрыться, предполагаемого посредника задержали и заключили под стражу.

Мария Хоперская