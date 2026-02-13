Кубань стала одним из лидеров по числу регистраций в дейтинговых сервисах

Число пользователей онлайн-знакомств в России выросло в 2,5 раза в преддверии Дня святого Валентина, следует из совместного исследования МегаФона и приложения «Мамба» на основе обезличенных данных абонентов. В январе мобильный трафик на поиски второй половины увеличился более чем на 150% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, средний пользователь потребляет до 19 Гбайт данных в месяц и проводит на сайте около двух часов в день.

Наибольшую активность проявляют одинокие россияне 35–44 лет — они составляют 38% пользователей, за ними следуют 25–34 года (25%) и 45–54 года (17%). Молодежь до 24 лет участвует в онлайн-знакомствах реже, их доля составляет 13%, пользователи старше 55 лет — менее 7%.

Лидерами по числу регистраций стали Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области. Мужчины составляют большинство аудитории: их анкет на 67% больше, чем женских. При выборе партнера они в первую очередь ориентируются на внешность (41%), позитивное описание профиля и легкость в общении (27%), хозяйственность и умение создавать комфорт (21%) и совпадение интересов (11%).

В Краснодарском крае активность пользователей выросла на 15% по сравнению с прошлой зимой. По словам директора МегаФона в регионе Андрея Холодова, рост онлайн-знакомств сопровождается модернизацией телеком-инфраструктуры для повышения скорости мобильного интернета и обеспечения комфортного и безопасного общения. PR-менеджер «Мамбы» Наталья Красильникова подчеркнула, что мужчины традиционно проявляют больше инициативы, делая первый шаг в поиске партнера.

Вячеслав Рыжков