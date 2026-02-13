В Ярославской области за год похитили 5,3 млн киловатт-часов электроэнергии

В Ярославской области за 2025 год было выявлено и пресечено 204 факта хищения электроэнергии, объем похищенного энергоресурса составил 5,3 млн киловатт-часов. Об этом сообщили в пресс-службе филиала «Россети Центр» — «Ярэнерго».

189 выявленных нарушений — безучетное потребление, 15 — использование электроэнергии без заключенного договора. Больше всего случаев незаконного потребления выявили в Ярославском, Ростовском и Рыбинском округах. В частности, в начале 2026 года в деревнях Болково и Афонино энергетики обнаружили признаки работы майнингового оборудования.

По всем фактам хищений «Ярэнерго» направляет материалы следователям. За незаконное потребление предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность в случае причинения крупного вреда. Также нарушителям выставляется счет компенсации.