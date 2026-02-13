Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 14–15 февраля
12 февраля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых фильм от режиссера Сарика Андреасяна «Сказка о царе Салтане» и комедия «Уволить Жору» с Даней Козловским и Михаилом Галустяном в главных ролях. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Сказка о царе Салтане
- Режиссер: Сарик Андреасян
- В ролях: Павел Прилучный, Алексей Онежен, Лиза Моряк, Алиса Кот, Владимир Сычёв, Ольга Тумайкина
- Жанр: фэнтези / Россия / 110 мин.
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…все задники выглядят, будто их нарисовала нейросеть (особенно стольный град на острове Буяне, похожий на гибрид Диснейленда и парка Гуэль, как их себе представляет искусственный интеллект), и весьма дурно при этом, вопрос, на который авторы вряд ли захотят ответить. Вообще, компьютерная графика в фильме вызывающе нехороша».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Буйство сказок».
Виновата любовь
- Режиссер: Жозе Авелино Жиль Корбетт Лоренсо
- В ролях: Дуглас Бут, Элисон Пилл, Патрик Джей Адамс, Айрис Апатоу, Амрит Каур, Лори Мердок
- Жанр: мелодрама, комедия / Канада / 101 мин.
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Конечно, можно было бы вовсе обойтись без Гёте, сняв милую историю любви и перевоспитания обаятельного эгоиста. Но получившаяся картина — совсем не тот случай, когда говорят: "классик в гробу переворачивается", напротив, скорее такая интерпретация заставила бы его улыбнуться».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Перевоспитание чувство».
Уволить Жору
- Режиссер: Марюс Вайсберг
- В ролях: Данила Козловский, Михаил Галустян, Елена Фомина, Вадим Андреев, Ольга Тумайкина, Наталья Бардо
- Жанр: комедия / Россия / 91 мин.
- В прокате: с 12 февраля
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «Макс — молодой и шустрый, не особо отягощенный моралью и принципами провинциал, энергично делающий успешную карьеру в Москве. Он работает в кадровом агентстве, и его специализация — увольнять топ-менеджеров, помогать отжимать доли в компаниях и тому подобные рутинные для бизнеса вопросы. Очередное задание Макса — избавиться от главного программиста большой IT-компании Георгия. На первый взгляд, работы на пару дней, ведь кто такой Жора? Бородатый мальчик под 40, воплощение простоты и безобидности… Но, оказывается, что это уникальный случай, и уволить Жору невероятно сложно! Особенно учитывая, какая обаятельная у него сводная сестра. Максу предстоит пройти через массу смешных, трогательных и опасных испытаний, которые помогут ему понять, что в жизни есть другие ценности, кроме карьеры, денег и недвижимости».
Верни меня из мертвых
- Режиссеры: Алессандро Антоначи, Даниэль Ласкар, Стефано Мандала
- В ролях: Давид Аджаи, Донателла Бартоли, Андреа Кальди, Маттео Пасквини, Пенелопа Санджорджи, Игорь Тоньяццо
- Жанр: ужасы / Италия / 95 мин.
- Слоган: «Прах к праху»
- В прокате: с 12 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «"Верни меня из мертвых" — фильм для слепых. Его можно не смотреть, а, отключив изображение, просто слушать. Да и то долго не выдержишь. Звуковой ряд состоит из непрерывного завывания, скрежета, громыхания, уханья, рыданий и дребезжания».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ходульные ужасы».
Счастлив, когда ты нет
- Режиссер: Игорь Марченко
- В ролях: Александра Бортич, Гоша Токаев, Соня Райзман, Евгений Санников, Евгения Калинец, Антон Момот
- Жанр: комедия, мелодрама / Россия / 105 мин.
- Слоган: «От любви до ненависти – и обратно»
- В прокате: с 12 февраля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Евгений и Евгения — обладатели одинаковых имен, тяжелых характеров и сложностей в личной жизни. Он влюблен в невесту лучшего друга, а она спит с начальником. Молодые люди случайно встречаются на вечеринке и мгновенно проникаются друг к другу взаимной…антипатией. Но это не мешает им оказаться в одной постели. Вот только после этого все становится еще сложнее. Можно ли быть счастливым с тем, кто все время тебя бесит, или лучше и не пытаться?»
Здесь был Юра
- Режиссер: Сергей Малкин
- В ролях: Константин Хабенский, Денис Парамонов, Кузьма Котрелев, Александр Поршин, Василий Михайлов, Даша Котрелева
- Жанр: драма, комедия / Россия / 96 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «на экране перед нами разворачивается обычная жизнь — с непричесанными диалогами, неприбранными квартирами, отнюдь не идеальными героями, которые совершают глупости и ошибки, но при этом способны на доброту, понимание и открытость к непохожим на них людям».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Мой дядя неуместных правил».
Отражения №3
- Режиссер: Кристиан Петцольд
- В ролях: Паула Бер, Барбара Ауэр, Маттиас Брандт, Энно Требс, Филип Фруассан, Кристиан Корнер
- Жанр: триллер, драма, детектив / Германия / 86 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинокритик Юлия Шагельман: «…нехитрые сюжетные повороты в "Отражениях №3" вторичны. Главное в нем — эмоции, взгляды и жесты, возня в огороде, посиделки за столом со сливовым пирогом, звуки фортепьяно, разлитое в кадре предчувствие скорой осени. Детали истории проявляются постепенно, как изображение на фотопленке, а актерский ансамбль играет, как хорошо слаженный квартет».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Зеркальная терапия».
Дело № 137
- Режиссер: Доминик Молль
- В ролях: Леа Дрюкер, Джонатан Тернбулл, Матильда Рёрих, Гуслаги Маланга, Станислас Мерар, Сандра Коломбо
- Жанр: детектив, драма, криминал / Франция / 115 мин.
- Слоган: «На чьей ты стороне?»
- В прокате: с 5 февраля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Полиция действительно перешла все красные линии. На улицы паникующее начальство в спешке бросило непрофильные подразделения по борьбе с терроризмом и освобождению заложников: закупаться шлемами им пришлось самим по пути на поле боя. Именно что боя. У них своя логика. "Мы близки к революции", "мы должны защитить Родину и победить в этой войне". Ни больше и ни меньше».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Погибельные жилеты».
Убежище
- Режиссер: Рик Роман Во
- В ролях: Джейсон Стэйтем, Бодхи Рэй Бретнэк, Майкл Шеффер, Анна Крилли, Билл Найи, Харриет Уолтер
- Жанр: боевик, триллер / Великобритания, США / 107 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинопрокатчик «Каро-Премьер»: «После спасения девочки во время шторма жизнь одинокого островитянина рушится. Ребенок оказывается мишенью, а прошлое, от которого затворник бежал многие годы, наконец настигает его. Теперь им двоим предстоит бегство сквозь стихию и угрозы, где каждый шаг — выбор между борьбой и попыткой вновь исчезнуть».
Равиоли Оли
- Режиссер: Андрей Никифоров
- В ролях: Ольга Бузова, Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Максим Лагашкин, Ева Смирнова, Марина Федункив
- Жанр: комедия / Россия / 90 мин.
- В прокате: с 5 февраля
Кинопрокатчик «Наше Кино»: «Ольга Бузова, звезда сцены и экрана, мечтает о романтическом будущем с идеальным мужчиной — красавцем-немцем Генрихом, который вот-вот сделает ей предложение. Она планирует купить квартиру на заработанные деньги, но Генрих предлагает ей рискнуть и вложить средства в его бизнес — завод по производству пельменей в Нижних Теплышках. Влюбленная и полная надежд Оля соглашается, но вскоре узнает, что возлюбленный оказался аферистом и исчез с ее деньгами. Не желая сдаваться, Бузова решает отправиться в маленький город, чтобы распродать оборудование завода и вернуть хотя бы часть средств».