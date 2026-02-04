Мой дядя неуместных правил

В кинотеатрах начинают показывать фильм «Здесь был Юра» — полнометражный режиссерский дебют Сергея Малкина, получивший Гран-при и приз за лучшую мужскую роль для Константина Хабенского на фестивале актуального российского кино «Маяк» в 2025 году. Драмеди про трех великовозрастных инфантилов и одного человека с ментальными особенностями подкупило Юлию Шагельман не только своей человечностью, но и редкой для дебютной работы уверенностью исполнения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр из фильма «Здесь был Юра»

Фото: Вольга Кадр из фильма «Здесь был Юра»

Фото: Вольга

По синопсису «Здесь был Юра» неизбежно вызывает ассоциации с «Человеком дождя» (1988) — до сих пор, наверное, самым известным фильмом с нейроотличным героем, хотя спустя почти 40 лет понятно, что персонаж Дастина Хоффмана там изображен очень стереотипно. Сергей Малкин и Юлиана Кошкина, вместе с которой он писал сценарий, не отворачиваются от реальности: их Юра (Константин Хабенский), человек в возрасте за 50, который не умеет говорить и не может жить самостоятельно, не какой-то тайный гений, а такой, какой есть, неудобный, сложный в быту, требующий большого терпения от окружающих.

Необходимость присматривать за ним неожиданно сваливается на Олега (Денис Парамонов), который играет в доморощенной панк-группе с друзьями Серегой (Кузьма Котрелев) и Чебой (Александр Поршин). С первым из них он также делит две комнаты в съемной коммуналке, а третью занимает занудный и правильный Андрей (Василий Михайлов), постоянно делающий замечания соседям-раздолбаям. С Юрой, который приходится ему дядей, Олег в своей взрослой жизни почти не общался — тот живет с собственным братом, отцом Олега. Но когда отец попадает на десять дней в СИЗО за пьяную драку, Юру, как по цепочке, передают в руки племянника.

Завязка сюжета кажется надуманной, если не знать, что в основу фильма легла история, случившаяся с самим Малкиным и его друзьями, ставшими прототипами героев фильма.

И на экране перед нами разворачивается обычная жизнь — с непричесанными диалогами, неприбранными квартирами, отнюдь не идеальными героями, которые совершают глупости и ошибки, но при этом способны на доброту, понимание и открытость к непохожим на них людям.

29-летний Малкин прекрасно понимает своих ровесников на том этапе, когда, с одной стороны, детство затянулось и на пороге 30-летия ты все еще мечтаешь о чуде, которое сделает тебя богатым и знаменитым, а с другой — приходит пора брать на себя ответственность за свою жизнь, частью которой становится забота о стареющих или нездоровых близких.

В первую очередь «Здесь был Юра» — история взросления, но герой Хабенского не становится в ней лишь сценарным инструментом. Он — живой человек с радостями и горестями, и сочувствие к нему никогда не переходит ни у персонажей, ни у авторов в покровительственную жалость.

В последние годы в отечественном кино все чаще стали появляться фильмы о людях с особенностями: можно вспомнить, например, «Чистый лист», «Филателию», «Правила Филиппа», где сыграл актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский, или сериал «Она такая классная» — все были сняты в 2024 году. Что-то получилось более удачным, что-то менее, но само обращение к «тяжелой» и до сих пор стигматизированной теме заслуживает внимания.

«Здесь был Юра» отличается своей авторской интонацией, свободой дыхания и юмором, хотя авторы не стремятся сглаживать острые углы.

В фильме встречаются штампы «душеспасительного» жанра: например, здесь есть сцена, почти как в «Человеке дождя», в которой Олег вспоминает свою детскую дружбу с дядей Юрой.

Но Малкин жонглирует этими клише с удивительной легкостью и каждый раз, когда от него ждешь стереотипной развязки той или иной ситуации, принимает неочевидное, однако достоверное решение, ни разу не обманывая доверие зрителя. В этом ему помогают актеры: и Хабенский, исполняющий свою сложную роль без карикатурности и эмоционального пережима, и молодые исполнители, ничуть не теряющиеся в одном кадре с заслуженным артистом.

Фильм также уходит от стандартного хеппи-энда — жизнь человека с инвалидностью не превращается в прогулку по цветущему лугу. И тем не менее это, как говорят в Голливуде, «маленькое кино с большим сердцем» оставляет ощущение света, так необходимого всем нам: и особенным, и обычным.