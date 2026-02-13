До 363 млн подешевел контракт на монтаж бассейна в Воронежской области

В Воронежской области в третий раз пытаются найти подрядчика для поставки и монтажа модульного плавательного бассейна на улице Олимпийской в селе Каширское. Начальная цена контракта на этот раз составляет 363,3 млн руб., ранее его пытались отторговать за 365,1 млн. По техническому заданию обустроить площадку под объект требуется до 1 июля, а завершить монтаж бассейна — до 30 ноября 2026 года. Информация была опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Предполагается, что спортивный объект должен представлять набор модулей, состоящих из нескольких частей, с несущим металлическим каркасом. Помимо чаши бассейна требуется оборудовать ряд помещений, в том числе раздевалки, методический кабинет, санузлы, кабинет медсестры, тренерскую, административные и технические помещения. Пропускная способность бассейна составит 36 человек в смену, предусмотрено четыре смены. Общая площадь помещений составит почти 2 тыс. кв. м.

Источниками финансирования в проекте контракта указаны федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Заявки на участие в торгах принимают до 2 марта. Итоги аукциона подведут 4 марта.

Первые торги на монтаж бассейна в Каширском объявили в начале декабря прошлого года. Спустя пару недель администрация района отменила конкурс «в связи с пересмотром технического задания». На повторные торги вышли в конце того же месяца. Как сообщал «Ъ-Черноземье», этот аукцион сорвался из-за жалоб участников, которые УФАС признало частично обоснованными. В частности, антимонопольщики посчитали описание объекта закупки неполным и противоречивым.

Денис Данилов