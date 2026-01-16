Новые торги на монтаж бассейна в воронежском Каширском приостановили из-за жалоб

Повторный конкурс на поставку и монтаж модульного плавательного бассейна в селе Каширское на улице Олимпийской приостановили из-за двух жалоб на некорректное описание закупки. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Первое обращение поступило от московского ООО «ГК мегаполис» Алексея Науменко и будет рассмотрено антимонопольной службой 20 января. На следующий день будет принято решение по второй жалобе — от петербургского ООО «Профстрой» Романа и Ольги Васиных.

Конкурс был объявлен в конце декабря, итоги планировалось подвести 20 января. Начальная цена контракта — 365,1 млн руб. Источники финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Конструкцию необходимо поставить и смонтировать с даты заключения контракта до 15 декабря 2026 года. Объект представляет собой набор модулей высокой заводской готовности, состоящий из комплектующих. Помимо основной чаши бассейна сооружение включает помещения общей площадью 1,9 тыс. кв. м, а именно раздевалки, методический кабинет, санузлы, две душевые, тренерскую, кабинет медсестры и другие. Все помещения оснащаются необходимым внутренним инженерным обеспечением: системами отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения. Также в рамках проекта предусмотрены благоустройство прилегающей территории, организация парковки и установка наружного освещения. Гарантийный срок составит пять лет.

Первые торги были отменены из-за пересмотра заказчиком технического задания.

Юрий Голубь