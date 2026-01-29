Торги на монтаж бассейна за 365 млн в Воронежской области отменят после жалоб

Управление ФАС России по Воронежской области признало частично обоснованными две жалобы на торги по поставке и монтажу модульного плавательного бассейна в селе Каширское на улице Олимпийской. Администрации Каширского района как заказчику выдали предписание об аннулировании закупки и устранении нарушений. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

В своем обращении петербургское ООО «Профстрой» Романа и Ольги Васиных заявило, что возводимый объект является сборным металлическим зданием, которое по закону должно закупаться исключительно через электронный аукцион, а не через конкурс. Компания также отметила якобы необъективные критерии оценки участников. Так, администрация Каширского района установила, что максимальная цена одного ранее исполненного контракта для получения максимального балла не должна превышать 1,5 млрд руб. В итоге комиссия согласилась с указанными доводами «Профстроя». УФАС подтвердило, что заказчик неправомерно классифицировал объект, чтобы обойти требование об аукционе, а также сочло поставленный районной администрацией лимит на цену исполненного контракта произвольным. По мнению комиссии, он не позволяет адекватно оценить опыт претендентов.

В то же время две претензии «Профстроя» были отклонены. Антимонопольная служба не нашла нарушений в требовании заказчика дать подробные характеристики для включенных в контракт товаров и применить к ним национальный режим, так как это является его обязанностью. Также не было поддержано возражение на требование сертификата пожарной безопасности для модульного здания — управление посчитало эту меру оправданной соображениями безопасности.

Ключевой претензией ООО «ГК мегаполис» Алексея Науменко, которую оно указало в жалобе, стало нарушение заказчиком правил описания товаров. Московская компания посчитала, что такие позиции для поставки на объект, как писсуар и гимнастическая стенка, были описаны без использования обязательных кодов из установленного федеральным законом №44 Каталога товаров, работ, услуг (КТРУ). УФАС подтвердило это нарушение. Компания также обратила внимание на то, что в извещении полностью отсутствовало упоминание о ключевых работах по устройству фундамента для бассейна, хотя техническое задание на эти работы было приложено отдельным файлом. Антимонопольная служба согласилась с этим утверждением, посчитав описание объекта закупки неполным и противоречивым.

При этом две претензии «ГК мегаполис» были отклонены. В частности, управление не нашло нарушений в отсутствии указания конкретного класса морозостойкости бетона. Также не было поддержано возражение на нечеткость формулировки требования о предоставлении «информации о регистрационном удостоверении» для медицинских изделий.

Материалы дела передадут должностному лицу воронежского УФАС для рассмотрения вопроса о привлечении виновных в подготовке ошибочной документации к административной ответственности.

Торги на монтаж модульного бассейна были объявлены в конце декабря, итоги должны были подвести 20 января. Начальная стоимость контракта составила 365,1 млн руб. Подрядчик обязан был осуществить поставку и монтаж конструкции до 15 декабря 2026 года. В его обязанности входило устроить сооружение с основной чашей бассейна, а также помещениями общей площадью 1,9 тыс. кв. м (раздевалками, методическим кабинетом, санузлами и т. д.).

Отмененные торги по монтажу модульного бассейна стали вторыми. Первые были объявлены в начале декабря. В середине месяца они были отменены из-за пересмотра заказчиком технического задания.

Объект обсуждался накануне на встрече губернатора Воронежской области Александра Гусева с главой администрации Каширского района Иваном Пономаревым, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Кабира Гасанова