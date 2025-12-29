В Воронежской области снова объявили конкурс на монтаж бассейна за 365 млн

Администрация Каширского района Воронежской области объявила повторный конкурс на поставку и монтаж модульного плавательного бассейна в селе Каширское на улице Олимпийской, 3. Начальная цена контракта — 365,1 млн руб. Первые торги были отменены из-за пересмотра заказчиком технического задания. Информация об этом появилась на портале госзакупок.

Источники финансирования — федеральный, областной и муниципальный бюджеты. Конструкцию необходимо поставить и смонтировать с даты заключения контракта до 15 декабря 2026 года. Объект представляет собой набор модулей высокой заводской готовности, состоящий из комплектующих. Помимо основной чаши бассейна сооружение включает помещения общей площадью 1,9 тыс. кв. м, а именно раздевалки, методический кабинет, санузлы, две душевые, тренерскую, кабинет медсестры и другие. Все помещения оснащаются необходимым внутренним инженерным обеспечением: системами отопления, вентиляции, водоснабжения, канализации, электроснабжения и электроосвещения. Также в рамках проекта предусмотрено благоустройство прилегающей территории, организация парковки и установка наружного освещения.

Пропускная способность бассейна — 36 человек в смену, которых всего предполагается четыре в день. Гарантийный срок составит пять лет.

Заявки принимаются до 15 января, итоги подведут 20-го.

В мае контракт на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгороде за 250 млн руб. получило местное ООО «Недвижстрой».

Кабира Гасанова