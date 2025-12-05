В воронежском райцентре планируют построить бассейн за 365 млн рублей

Администрация Каширского района Воронежской области ищет подрядчика для возведения в райцентре модульного бассейна. Одноэтажное некапитальное спортсооружение разместят на улице Олимпийской. Начальная цена контракта составляет 365,1 млн руб. Завершить все работы необходимо до 15 декабря 2026 года. Информацию опубликовали на портале госзакупок 5 декабря.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Конструкция должна представлять набор модулей, состоящих из нескольких частей с несущим металлическим каркасом. Помимо самой чаши бассейна требуется оборудовать ряд помещений. В их числе — раздевалки, методический кабинет, санузлы, кабинет медсестры, тренерская, административные и технические помещения. Пропускная способность бассейна составит 36 человек в смену, предусмотрено четыре смены. Общую площадь помещений оценивают почти в 2 тыс. кв. м. От будущего подрядчика также требуется благоустроить территорию, оборудовать парковку и смонтировать освещение.

Работы профинансируют из бюджета Каширского района. Заявки на участие в торгах принимают до 22 декабря. Определить подрядчика планируют 25 декабря.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что подряд на строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Белгороде за 250 млн руб. получило местное ООО «Недвижстрой». Работы по контракту необходимо выполнить в два этапа до 30 ноября 2026 года.

Денис Данилов