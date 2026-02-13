Главные новости к утру 13 февраля

Midad Energy подписала соглашение о намерениях купить все целевые зарубежные активы ЛУКОЙЛа, сообщает Reuters.

В Волгоградской области пострадали три человека при налете БПЛА. В столице региона беспилотники упали рядом с жилыми домами — людей оттуда эвакуировали в пункт временного размещения.

Генеральный юрисконсульт одного из крупнейших инвестиционных банков Goldman Sachs Кэти Рюммлер сообщила о своей отставке. Она объявила об этом после обнародования документов, раскрывших ее связи с Джеффри Эпштейном.

Норвежская полиция провела обыски в домах бывшего премьер-министра страны, экс-генсека Совета Европы Торбьорна Ягланда. Его также подозревают в связях с Джеффри Эпштейном.

Эвакуация россиян с Кубы не предусмотрена и не планируется, сообщили в Генконсульстве РФ.

Bloomberg сообщил о предложении России вернуться к доллару для партнерства с США. Предложение, по информации агентства, содержится в меморандуме Кремля, подготовленного администрации президента США Дональда Трампа