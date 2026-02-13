В Волгоградской области пострадали три человека при налете БПЛА

Волгоградская область подверглась атаке беспилотников. Под атаку попали жилые дома, а также объекты промышленной инфраструктуры, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров. Пострадали трое человек — в хуторе Ямы Среднеахтубинского района ранен 12-летний мальчик, в Красноармейском районе — 18-летний подросток и женщина, чей возраст не указывается.

В Волгограде в разных частях города — рядом с несколькими жилыми домами и промышленными предприятиями — упали обломки беспилотников. Повреждены автомобили, выбиты стекла квартир, передает заявление губернатора пресс-служба администрации области.

Власти региона дали распорядились выяснить, какие еще объекты были повреждены. Оперативные службы занимаются ликвидацией последствий, помогают пострадавшим. В готовность приводят пункты временного размещения, сообщил господин Бочаров.