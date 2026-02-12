Bloomberg сообщил о предложении России вернуться к доллару для партнерства с США

Кремль подготовил меморандум с предложениями для администрации президента США Дональда Трампа, предусматривающими возвращение России к расчетам в долларах. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на внутренний документ, распространенный среди высокопоставленных российских чиновников. Со слов издания, эта инициатива будет способствовать расширению масштабного экономического партнерства с Соединенными Штатами.

Возврат к долларовой системе, в том числе для операций с российскими энергоносителями, назван одним из семи пунктов документа. По оценке агентства, такой шаг означал бы резкий разворот прежнего курса и мог бы существенно повлиять на мировую финансовую систему.

Документ также описывает направления потенциального совпадения интересов Москвы и Вашингтона. Среди них — совместные проекты по нефти и СПГ, включая шельфовые месторождения. В списке также фигурирует сотрудничество в области сырьевых материалов, атомной энергетики и сфере ИИ. Помимо этого упоминаются долгосрочные авиационные контракты, а также льготные условия для возвращения американских компаний на российский рынок. Отдельно отмечается поддержка ископаемого топлива как альтернативы климатической повестке. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не дал никаких комментариев Bloomberg по этому поводу.

В сентябре 2024 года президент России Владимир Путин заявил, что Россия не придерживается «политики дедолларизации». По его словам, инициатором отказа от расчетов в долларах выступила не Москва — ограничения были введены в отношении нее.