В Волгограде развернули ПВР для жителей поврежденных при налете домов

В Волгограде беспилотники упали рядом с несколькими жилыми домами. Затронуло строения на бульваре 30-летия Победы, улице 8-ой Воздушкой Армии, а также проспекте им. Героев Сталинграда. В домах побились стекла, повреждены несколько автомобилей.

Администрация города открыла пункт временного размещения на территории школы №102. Жильцов поврежденных домов везут туда на автобусах. Для них организованы спальные места и горячее питание, сообщила пресс-служба мэрии Волгограда.

Не сообщается, есть ли среди жильцов пострадавшие. До этого губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что в регионе пострадали трое человек, среди которых есть 12-летний мальчик.