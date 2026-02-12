Генсек НАТО Рютте поддержал инициативу Макрона о диалоге с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте поддерживает идею Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией. Об этом он заявил на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны стран-участниц альянса 11 февраля.

«Я бы поддержал любую инициативу, которая поможет быстрее положить конец этой ужасной войне»,— сказал господин Рютте в ответ на просьбу прокомментировать предложение президента Франции Эммануэля Макрона о возобновлении диалога с Россией.

Генсек отметил при этом ключевую роль лидерства США в этом вопросе. «Именно американский президент вывел ситуацию из тупика. Но я думаю, что любая инициатива, которая приведет к прекращению этой войны и ускорит ее завершение, может быть поддержана»,— заявил господин Рютте. Он подчеркнул, что каждый союзник свободен «делать то, что делают французы», отметив важность тесной координации действий с другими союзниками и США.

В декабре 2025 года Эммануэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Президент Финляндии Александр Стубб допустил, что возобновление контактов ЕС с Россией «в какой-то момент, в каком-то формате» станет возможно. В январе канцлер Германии Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и призвал наладить баланс в отношениях с ней. В то же время глава МИД России Сергей Лавров назвал призывы глав европейских стран к диалогу «пустыми разговорами», поскольку официально никто с просьбой о встрече с президентом РФ не обращался.