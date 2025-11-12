Стубб: Европа рано или поздно восстановит диалог с Россией

Президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Евросоюз рано или поздно возобновит диалог с Россией. По его словам, за этот вопрос часто обсуждался с европейскими коллегами.

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ Александер Стубб

Фото: Ксения Потеева, Коммерсантъ

«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами. В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен»,— сказал президент Финляндии (цитата по Yle).

Александер Стубб отметил, что не все переговоры и каналы влияния стоит обсуждать публично. В апреле 2025 года он призвал Финляндию морально готовиться к возможному возрождению отношений с Россией, без уточнения сроков. В августе он добавил, что восстановление отношений станет возможным после мирного соглашения между Москвой и Киевом.

