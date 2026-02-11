Лавров назвал «пустыми разговорами» призывы ЕС к диалогу с Путиным

Глава МИД России Сергей Лавров назвал «пустыми разговорами» призывы глав стран Евросоюза восстановить диалог с президентом России Владимиром Путиным. По словам господина Лаврова, никто из европейских политиков официально не обращался с просьбой о встрече с российским президентом.

По словам господина Лаврова, страны ЕС «очнулись и пытаются посылать сигналы» после того, как США изменили курс в отношениях с Россией. Он привел в пример заявления президента Франции Эмманюэла Макрона, президента Финляндии Александра Стубба, канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

«Понимаете, это все пустые разговоры. Ни разу не было случая, чтобы кто-то из мировых лидеров обратился с просьбой пообщаться с нашим президентом и чтобы он получил отказ»,— сказал господин Лавров во время выступления на правительственном часе в Госдуме (цитата по ТАСС).

В декабре 2025 года Эмманюэль Макрон заявил, что Европе «было бы полезно» возобновить контакты с президентом России Владимиром Путиным. Александр Стубб допускал, что возобновление контактов между ЕС и Россией «в какой-то момент, в каком-то формате» станет возможно. В январе Фридрих Мерц назвал Россию европейской страной и призвал наладить баланс в отношениях с ней.

В начале февраля французский президент сообщил, что Париж занимается восстановлением контактов с Москвой. При этом подготовка ведется на «техническом уровне». Прямые переговоры с Россией также поддержали Латвия и Эстония.