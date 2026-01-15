Мерц назвал Россию европейской страной и выступил за баланс в отношениях с ней

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Россия – крупнейший европейский сосед, с которым стоит наладить отношения в будущем для возвращения мира. По его словам, это станет важным испытанием для Германии и Евросоюза в целом.

«Если нам удастся добиться возвращения мира и свободы в Европу, если мы, наконец, снова найдем баланс в отношениях с нашим крупнейшим европейским соседом, а именно с Россией, если воцарится мир, если будет обеспечена свобода — если нам все это удастся, то ЕС, то тогда и мы в ФРГ выдержим очередное испытание»,— сказал Фридрих Мерц на новогоднем приеме перед представителями бизнеса в Галле (цитата по NTV).

Президент России Владимир Путин сегодня заявил, что отношения страны с европейскими странами оставляют желать лучшего, но российская сторона готова восстановить их. По его словам, со многими государствами Европы Россию связывают «глубокие исторические корни», но теперь им необходим диалог «на принципах уважения национальных интересов, учета законных озабоченностей в сфере безопасности»

Лусине Баласян